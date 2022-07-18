Перед закрытием магазинов компания планирует провести «прощальную распродажу».

Торговая сеть H&M окончательно уходит из России

Фото: www.globallookpress.com / Richard James Mendoza

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Шведский ритейлер одежды H&M решил окончательно уйти с российского рынка. Компания опубликовала официальное заявление.

В сообщении H&M говорится, торговая сеть намерена закрыть все свои магазины и прекратить любую деятельность на территории Российской Федерации.

«С учетом текущих проблем с ведением работы и непредсказуемости будущего компания сегодня объявляет о решении начать процесс сворачивания бизнеса в стране», — так звучит сообщение на официальном сайте H&M Group.

Однако в компании заверили, что в скором времени будет устроена тотальная распродажа.

Крупнейшая мировая сеть розничной торговли временно приостановила продажи 2 марта. Всего на территории Российской Федерации находилось 155 магазинов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во время последней распродажи мебельного конгломерата IKEA кибермошенники придумали хитроумную схему и украли не только деньги, но и данные банковских карт.

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