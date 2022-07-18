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Прямая трансляция выступления Путина на заседании Совета по нацпроектам

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 126

Президент России обсудит с участниками мероприятия важные темы, касающиеся стратегического планирования и развития государства в условиях кризиса.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Как ранее отметили в Кремле, в ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы технологической политики России в разрезе сквозных технологий; а также президент затронет тему достижения целей по развитию инфраструктуры целевой экономики.

После заседания Путин также пообщается с участниками всероссийского конкурса «Большая Перемена». Национальные проекты — программа инициатив федерального масштаба, рассчитанная на 2019–2024 годы. Работа ведется по трем основным направлениям — «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прошла первая зарубежная поездка Владимира Путина после начала спецоперации на Украине.

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