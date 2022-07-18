Прямая трансляция выступления Путина на заседании Совета по нацпроектам

Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Как ранее отметили в Кремле, в ходе мероприятия будут рассмотрены вопросы технологической политики России в разрезе сквозных технологий; а также президент затронет тему достижения целей по развитию инфраструктуры целевой экономики.

После заседания Путин также пообщается с участниками всероссийского конкурса «Большая Перемена». Национальные проекты — программа инициатив федерального масштаба, рассчитанная на 2019–2024 годы. Работа ведется по трем основным направлениям — «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прошла первая зарубежная поездка Владимира Путина после начала спецоперации на Украине.