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Путин: продолжительность жизни в России превысила отметку в 73 года

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 20

К 2030 году этот показатель может достичь 78 лет.

Путин: продолжительность жизни в России превысила отметку в 73 года

Фото: Пахомова Людмила / ТАСС

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Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года, сообщил президент РФ Владимир Путин во время регулярного заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Российский лидер высоко оценил тенденцию к повышению этого показателя. По его оценкам, к 2030 году продолжительность жизни может достичь 78 лет — для этого необходимо сделать все возможное.

Также глава государства сообщил о снижении смертности в России до показателей, которые наблюдались до пандемии COVID-19.

Власти РФ на постоянной основе предпринимают шаги для повышения уровня жизни населения. Так, несколько дней назад Путин подписал ряд важнейших федеральных законов. В частности, благодаря объединению Фондов пенсионного и социального страхования будет упрощена система выплат. Также в России создано движение детей и молодежи, которое позволит подрастающему поколению раскрыть свои таланты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как время засыпания и пробуждения влияют на продолжительность жизни человека.

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