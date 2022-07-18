Сын Александра Ширвиндта прокомментировал слухи о госпитализации отца

Сын народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта опроверг новости о резком ухудшении самочувствия отца. Ранее в СМИ появилась информация об экстренной госпитализации артиста. Однако по словам телеведущего Михаила Ширвиндта, это всего лишь плановая профилактика в больнице, которую актер проходит ежегодно.

«Эта новость происходит каждый год примерно в это время. И, как правило, в критическом состоянии, пишут, он доставлен в реанимацию. А по сути — это плановая профилактика. Перед отпуском он едет на рыбалку на месяц и его прокручивают. Так что, с крайне тяжелой реанимацией надеюсь повременим», — заверил Михаил в интервью 5-tv.ru.

Он отметил, что с его отцом все хорошо. Разве что, бесконечные вопросы журналистов о состоянии здоровья беспокоят актера и его самого. Ширвиндт-младший отметил, что говорил с отцом несколько минут назад и тот отключил телефон, дабы освободить себя от постоянных ответов на звонки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Лайма Вайкуле объявила о концерте на фоне слухов о рецидиве рака.