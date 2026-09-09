Блогер Ремесло получил обвинительное заключение по делу о фейках о ВС РФ

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 24 0

Дело находится в Приморском районном суде Петербурга.

Уголовное дело блогера Ильи Ремесло: последние новости

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогер Илья Ремесло получил обвинительное заключение по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

«Ремесло действительно вручили обвинительное заключение, дело находится в Приморском райсуде Санкт-Петербурга», — передает слова защитника агентство.

В объединенной пресс-службе судов города также сообщили, что уголовное дело блогера зарегистрировано.

В тот же день уголовное дело поступило в Приморский районный суд Санкт-Петербурга. Ремесло предъявили обвинение по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. Блогер своей вины не признал.

Ранее Басманный районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Московский городской суд 26 августа признал законным арест Ремесло, отклонив его апелляционную жалобу.

В июле блогера направили в Институт имени В. П. Сербского для психиатрического обследования. Позже, 24 августа, его вернули в СИЗО, а по итогам экспертизы 27 августа Ремесло признали вменяемым. Заболеваний, влияющих на вменяемость, у него также не выявили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура потребовала оставить без изменений приговор Артему Чекалину. Представители надзорного ведомства выступили против удовлетворения апелляционных жалоб защиты и самого осужденного. В прокуратуре заявили, что решение Гагаринского районного суда Москвы является законным и оснований для смягчения наказания нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
86.47
0.28 100.50
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:56
Взрыв на ГЭС в Швейцарии: есть погибшие
14:50
Армия России начала штурм Дружковки в ДНР
14:45
«Отразятся негативно»: Песков раскрыл позицию России по международным вопросам
14:40
Атака БПЛА на Новороссийск: что происходит в городе после ночного налета
14:35
«Ты бесстыжая»: Захарова жестко ответила Санду на слова об «оккупации» Молдавии
14:30
Жирный блеск и высыпания после 40 лет: что на самом деле происходит с кожей

Сейчас читают

Газ не поверил в Китай: надежды Европы испаряются — уже почти $ 1000
Как снизить расход топлива у автомобиля
Хватит одной: какие ядовитые ягоды созрели в лесах Подмосковья
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео