В шаге от пропасти: дом Николаса Кейджа может провалиться под землю

Эфирная новость 49 0

В особняке пришлось принимать меры, чтобы не допустить взрыва.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дом актера Николаса Кейджа оказался на краю пропасти

Дом Николаса Кейджа внезапно оказался на краю пропасти — буквально в нескольких метрах от роскошного особняка обрушилась земля. Провалилась часть подъездной дороги, из-за чего образовалась гигантская воронка примерно десять на десять метров.

Пришлось срочно перекрывать газовую трубу, чтобы не допустить взрыва. Предположительно, причиной стала эрозия береговой линии. Есть опасения, что грунт может продолжить осыпаться.

Этот дом с видом на океан Кейдж купил всего два года назад за 10,5 миллионов долларов — это почти миллиард рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сериал «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем в главной роли закрыт после первого сезона. Решение о прекращении производства приняла компания Amazon. Точные причины не раскрываются, однако, по данным Deadline, шоу не смогло удержаться в десятке популярных проектов Prime Video и уступило другим хитам платформы.

Премьера сериала состоялась 27 мая, за полтора месяца он собрал около 2,6 миллиарда минут просмотров, получил положительные отзывы и 11 номинаций на «Эмми», но этих результатов оказалось недостаточно. Высокая стоимость производства также могла повлиять на решение: руководство сочло показатели достойными, но не выдающимися.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
86.47
0.28 100.50
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:56
Взрыв на ГЭС в Швейцарии: есть погибшие
14:50
Армия России начала штурм Дружковки в ДНР
14:45
«Отразятся негативно»: Песков раскрыл позицию России по международным вопросам
14:40
Атака БПЛА на Новороссийск: что происходит в городе после ночного налета
14:35
«Ты бесстыжая»: Захарова жестко ответила Санду на слова об «оккупации» Молдавии
14:30
Жирный блеск и высыпания после 40 лет: что на самом деле происходит с кожей

Сейчас читают

Газ не поверил в Китай: надежды Европы испаряются — уже почти $ 1000
Как снизить расход топлива у автомобиля
Хватит одной: какие ядовитые ягоды созрели в лесах Подмосковья
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео