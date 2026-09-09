В шаге от пропасти: дом Николаса Кейджа может провалиться под землю

Дом актера Николаса Кейджа оказался на краю пропасти

Дом Николаса Кейджа внезапно оказался на краю пропасти — буквально в нескольких метрах от роскошного особняка обрушилась земля. Провалилась часть подъездной дороги, из-за чего образовалась гигантская воронка примерно десять на десять метров.

Пришлось срочно перекрывать газовую трубу, чтобы не допустить взрыва. Предположительно, причиной стала эрозия береговой линии. Есть опасения, что грунт может продолжить осыпаться.

Этот дом с видом на океан Кейдж купил всего два года назад за 10,5 миллионов долларов — это почти миллиард рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сериал «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем в главной роли закрыт после первого сезона. Решение о прекращении производства приняла компания Amazon. Точные причины не раскрываются, однако, по данным Deadline, шоу не смогло удержаться в десятке популярных проектов Prime Video и уступило другим хитам платформы.

Премьера сериала состоялась 27 мая, за полтора месяца он собрал около 2,6 миллиарда минут просмотров, получил положительные отзывы и 11 номинаций на «Эмми», но этих результатов оказалось недостаточно. Высокая стоимость производства также могла повлиять на решение: руководство сочло показатели достойными, но не выдающимися.

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