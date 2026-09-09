Море цветов: Нидерланды утонули в георгинах

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Все лето местные жители готовились, чтобы создать огромные красочные композиции.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Нидерланды утонули в цветах

Улицы Нидерландов сейчас больше напоминают огромные клумбы. В стране прошел знаменитый цветочный фестиваль, который устраивают на протяжении века. Первое шествие прошло еще в 1936 году.

Специально для праздника все лето жители деревень выращивают георгины, а затем создают из них огромные композиции — некоторые достигают 25 метров в длину и нескольких этажей в высоту.

В этом году победила платформа с названием «Море как зеркало». Авторы получили высшую оценку от жюри за необычную игру с перспективой. А для одного из участников этот праздник стал семейной традицией: он признался, что впервые вышел на парад еще десятилетним ребенком и с тех пор каждый год участвует.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Биробиджане на XIV Международном фестивале еврейской культуры и искусства испекли 12-метровую халу, побив мировой рекорд, установленный в Нью-Йорке в 2015 году (10,5 метров). Гигантскую выпечку приготовили по традиционной рецептуре с соблюдением всех требований кашрута, после чего ее смогли попробовать жители и гости города.

Фестиваль, возрожденный после восьмилетнего перерыва по инициативе губернатора ЕАО Марии Костюк, продлится до 10 сентября и включает концерты, мастер-классы и выставки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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