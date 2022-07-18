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В лабораториях Северодонецка и Рубежного нашли штаммы опасных вирусов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 991

Установлено, что объекты принадлежали националистическим группировкам.

В лабораториях Северодонецка и Рубежного нашли штаммы опасных вирусов

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

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Штаммы опасных вирусов обнаружили в брошенных украинскими националистами биолабораториях на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он уточнил, что лаборатории со штаммами вирусов и опасными препаратами находились в Северодонецке и Рубежном.

«Касаемо патогенов, есть штаммы опасных вирусов, есть другие опасные препараты, которые могли навредить окружающей среде и людям», — цитирует Марочко ТАСС.

По словам офицера, в лабораториях нашли большое количество препаратов, не зарегистрированных в украинском Минздраве. При этом, предположительно, они производились в промышленных масштабах.

В конце мая на базе Красного Креста в Мариуполе нашли сотни детских медицинских карт с обозначением здоровых органов. При этом никаких сведений о болезнях в них не содержится. Также в карточках были указания на то, кто является родителями детей. Не исключено, что детей готовили для незаконной трансплантологии. Этот вопрос сейчас изучает Следственный комитет РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бойцы ДНР обнаружили в селе Сопино под Мариуполем лаборатории по производству самодельных бомб и «боевых» наркотиков, принадлежавшие одному из разгромленных националистических батальонов.

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В лабораториях Северодонецка и Рубежного нашли штаммы опасных вирусов

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