В Театре Сатиры прокомментировали состояние Александра Ширвиндта

В пресс-службе Театра Сатиры рассказали о местонахождении президента театра Александра Ширвиндта. Он был госпитализирован в Боткинскую больницу в Москве, после приступа стенокардии.

«У Александра Анатольевича был небольшой приступ стенокардии. Сейчас он в Боткинской больнице. Его состояние стабильное», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

Сын знаменитого актера Михаил Ширвиндт ранее также прокомментировал информацию об экстренной госпитализации отца. По его словам, это ежегодное профилактическое мероприятие перед месячной рыбалкой, и ничего более.

Сам Александр Ширвиндт рассказал, что состояние у него нормальное, однако «проверочки были».

Ранее 5-tv. ru рассказал, какие громким признанием поразил общественность Александр Ширвиндт и при чем тут лишение чести и достоинства.