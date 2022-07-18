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В Театре Сатиры прокомментировали состояние Александра Ширвиндта

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 306

Днем ряд СМИ сообщил об экстренной госпитализации актера. Но что на самом деле с ним произошло?

В Театре Сатиры прокомментировали состояние Александра Ширвиндта

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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В пресс-службе Театра Сатиры рассказали о местонахождении президента театра Александра Ширвиндта. Он был госпитализирован в Боткинскую больницу в Москве, после приступа стенокардии.

«У Александра Анатольевича был небольшой приступ стенокардии. Сейчас он в Боткинской больнице. Его состояние стабильное», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

Сын знаменитого актера Михаил Ширвиндт ранее также прокомментировал информацию об экстренной госпитализации отца. По его словам, это ежегодное профилактическое мероприятие перед месячной рыбалкой, и ничего более.

Сам Александр Ширвиндт рассказал, что состояние у него нормальное, однако «проверочки были».

Ранее 5-tv. ru рассказал, какие громким признанием поразил общественность Александр Ширвиндт и при чем тут лишение чести и достоинства.

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