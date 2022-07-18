В Театре Сатиры прокомментировали состояние Александра Ширвиндта
Днем ряд СМИ сообщил об экстренной госпитализации актера. Но что на самом деле с ним произошло?
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
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В пресс-службе Театра Сатиры рассказали о местонахождении президента театра Александра Ширвиндта. Он был госпитализирован в Боткинскую больницу в Москве, после приступа стенокардии.
«У Александра Анатольевича был небольшой приступ стенокардии. Сейчас он в Боткинской больнице. Его состояние стабильное», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.
Сын знаменитого актера Михаил Ширвиндт ранее также прокомментировал информацию об экстренной госпитализации отца. По его словам, это ежегодное профилактическое мероприятие перед месячной рыбалкой, и ничего более.
Сам Александр Ширвиндт рассказал, что состояние у него нормальное, однако «проверочки были».
Ранее 5-tv. ru рассказал, какие громким признанием поразил общественность Александр Ширвиндт и при чем тут лишение чести и достоинства.
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