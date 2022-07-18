«Должно быть стыдно»: директор «Ленкома» призвал Захарову уйти из театра ее отца
Директор «Ленкома» Варшавер призвал Александру Захарову не возвращаться в театр из-за скандалов
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Некогда имевшая друзей в театре, который носит имя ее отца, актриса осталась без поддержки.
Директор с расширенными полномочиями театра «Ленком» Марк Варшавер заявил, что больше не может терпеть выходки дочери легендарного Марка Захарова актрисы театра Александры Захаровой. Конфликты между ней и директором театра в последнее время становятся только масштабнее.
По словам Варшавера, повышенное внимание СМИ к его рабочим отношениям с Захаровой находится вне понимания директора. Он призвал актрису забыть дорогу в театр после всего, что она сказала.
«Я уже устал от этой артистки. Александра Марковна портит уважаемую фамилию великого Марка Захарова, и уже дискредитировала ее так, что ей должно быть стыдно приходить в театр и смотреть в глаза своим коллегам, которые еще недавно были ее товарищами», — сказал Варшавер в интервью teleprogramma.pro.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сейчас «Ленком» находится в новой ситуации, когда его возглавляет директор «с расширенными полномочиями» Марк Варшавер.
Старейший артист театра Александр Збруев отмечает, что директор коллектива никого не оставляет в беде, и работа продолжается параллельно с поиском режиссера, равного Эфросу или Захарову. По словам актера, коллектив устраивает такое положение дел, однако есть несогласные внутри труппы.
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