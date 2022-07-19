Борьба с пробками в Кронштадте: туристам запретили въезд в город

Проблемой исторической части района стали автомобили, которые заполнили улицы.

Масштабные нововведения ждут туристов в Кронштадте. Правда, эти изменения гостей вряд ли порадуют. Власти намерены запретить въезд в город для туристических автобусов и автомобилей. Исключением станут лишь машины местных жителей.

И казалось бы, горожане должны лишь приветствовать эту идею: в туристический сезон улицы превращаются в сплошную парковку. Но, как выяснил корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев, такое ноу-хау может обернуться для Кронштадта катастрофой.

В центре Кронштадта людно при любой погоде. Знаменитая Якорная площадь, Морской собор и памятник адмиралу Макарову, — посмотреть на них приезжают тысячи туристов.

Казалось бы, такая популярность — повод для гордости. Однако, жители Кронштадта таким потоком туристов не очень довольны: те, кто приезжают на машинах, заняли все парковки. А их в маленьком городе и так не хватало.

Летом каждый день на остров приезжают минимум 50 туристических автобусов. А гостей на машинах в Кронштадте не считали с 2019-го — последнего ковидного года. Тогда турпоток превысил полтора миллиона человек. Цель властей увеличить эту отметку до трех с половиной миллионов к 2026 году жителей откровенно пугает.

«У нас дорога одна, и вы сами видите, когда въезжали, это очень затормаживает движение. Конечно, хочется побыстрее (проехать — Прим. ред.) и в выходной не стоять в этих пробках», - пожаловалась местная жительница.

Транспортную проблему местные власти решили радикальными методами, попросту ограничив въезд транспорта в Кронштадт. Дескать, остров небольшой, туристов много, а пешие прогулки полезны для здоровья.

Правда, устраняя одну проблему, власти, по мнению депутатов, столкнутся с множеством других. Например, с необходимостью сделать специальные стоянки, ведь въезд хотят закрыть только в историческую часть Кронштадта. Если парковки не появятся, то туристы будут парковаться во дворах, что для местных жителей будет еще большей проблемой.

«Это нужно делать через комиссию по безопасности при губернаторе, то есть там можно выделить такие зоны туристические, запустить процесс. Со своей стороны я, как член комиссии, эту идею поддержу, но путь достаточно сложный», — объяснил депутат заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв.

Насколько долгой может быть борьба за комфорт и свободные дворы знают жильцы домов около Патриарших прудов в Москве.

Патриаршие пруды в Москве — место, которое точно не нуждается в рекламе. Толпы туристов даже в понедельник вечером. Что уж тут говорить о выходных днях, когда вся улица превращается в один сплошной праздник

Большинство сюда приезжает на машинах. Местные жители днем страдали от заставленных дворов, вечером — от громкой музыки.

Многие решили бороться с проблемой своими силами: практически в каждом дворе на Патриарших — шлагбаум, который устанавливали за счет жильцов. В Кронштадте, видимо, будет то же самое, если власти не найдут какой-то другой способ. Иначе, как говорят эксперты, туристы в Кронштадт просто не поедут.

«Ну, вообще-то говоря, туристы — это не какие-то странные люди, которые мешают Кронштадту жить, это по идее те люди, которые приносят деньги в экономику Кронштадтского района Санкт-Петербурга. И вообще-то по идее их нужно ценить, а не просто брать и как-то выгонять», — заметил урбанист Илья Резников.