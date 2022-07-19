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Экс-жена звезды «Универа» Гогунского судится с актером за алименты на дочь

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 63

По словам Ирины Маирко, за все годы разлуки «любимый» дал на жизнь единственной наследницы лишь 1500 рублей.

Экс-жена звезды «Универа» Гогунского судится с актером за алименты на дочь

Фото: Instagram* / mairka_ira

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Бывшая супруга звезды сериала «Универ» Виталия Гогунского, воспитывающая единственную наследницу актера, подала в суд на алименты на дочь. Ирина Маирко в течение трех лет после расставания ожидала, когда знаменитость одумается, проявит инициативу и будет помогать финансово, но терпение лопнуло. За все эти годы он дал лишь 1500 рублей.

«На алименты подала, так как считаю, что 1500 рублей за три года — это мало или даже насмешка. Я известила о своем намерении. Надеялась, что до суда не дойдет. Но Виталик пропал в очередной раз», — рассказала StarHit.ru Маирко.

По словам Маирко, она в состоянии обеспечить достойное будущее наследнице актера. Тем более, что Милана в свои 12 лет уже и сама неплохо зарабатывает — она одна из самых популярных юных певиц на YouTube, благодаря чему исколесила уже половину страны. Главное для Миланы все-таки внимание и забота звездного папы. Девочка старается держаться, но в глубине души сильно переживает.

«Кроме редких сообщений с его стороны так и не было внимания, не нашел иных способов общаться. Все это время я не настаивала, ждала от папы первых шагов навстречу дочери. У нее много вопросов, конечно, ребенок переживает, хоть и не показывает», — добавила экс-супруга актера.

Очередное заседание суда состоится сегодня. Маирко надеется, что на нем решится не только финансовый вопрос, но и Гогунский изменит свое отношение к наследнице и все-таки будет принимать участие в ее жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отсутствие денежной помощи своей дочери объяснял сам Виталий Гогунский.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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