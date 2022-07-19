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Перст наказующий: В США пригрозили жесткими мерами «нарушителям» мирового порядка

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 33

В США пригрозили жесткими мерами «нарушителям» мирового порядка

Перст наказующий: В США пригрозили жесткими мерами «нарушителям» мирового порядка

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Rod Lamkey / CNP / MediaPun

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Антироссийская политика завела агрессоров в тупик. Как из него выбраться — никто не знает.

Страны Запада намерены действовать жестко в отношении государств, подрывающих мировой экономический порядок, заявила министр финансов США Джанет Йеллен, выступая с речью в одном из комплексов южнокорейской компании LG.

«Соединенные Штаты и наши союзники, такие как [Южная] Корея, будут работать вместе, чтобы продолжать требовать твердой приверженности нормам и ценностям, которые лежат в основе мирового экономического порядка», — сказала глава ведомства.

В отношении нарушителей будут приниматься жесткие меры, пригрозила Джанет Йеллен. В качестве примера она привела санкционную политику, развернутую после начала спецоперации РФ на Украине.

При этом Йеллен признала, что России удалось обратить ситуацию в свою пользу — цены на энергоносители взлетели, а Европе угрожает продовольственный кризис, в котором также обвиняют Москву. В связи с этим министр призвала страны Запада усилить давление на РФ, пишет «Вечерняя Москва».

Как сообщал 5-tv.ru, ранее в Госдепартаменте США предостерегли Китай, что сотрудничество с Россией и поставки ей вооружений дорого обойдутся Пекину. Тем не менее Вашингтон признает, что пока эти угрозы голословны и КНР не пытается оказать помощь Москве.

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