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Не ради помощи: приговоренный к казни наемник рассказал, зачем США нужен Киев

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 176

Наемник Аслин заявил об использовании Украины США для продажи вооружения курдам в Сирии

Не ради помощи: приговоренный к казни наемник рассказал, зачем США нужен Киев

Фото: STRINGER /ТАСС

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Британец Эйден Аслин вспомнил историю, как к нему однажды приходили люди от «определенной группы на Украине» и расспрашивали о контактах в Сирии.

Приговоренный к казни британский наемник Эйден Аслин рассказал, для чего на самом деле Америка якобы помогает Украине. По его словам, Вашингтон преследует свои цели, а именно использует Незалежную для продажи вооружения курдам в Сирии, заявил он политическому блогеру из США Джону Дугану.

В качестве доказательства он вспомнил, как к нему приходили люди от «определенной группы на Украине» и пытались выяснить о контактах в Сирии, где Аслин ранее воевал на стороне курдов.

«Я сказал, что могу. Позже я поинтересовался у друга, о чем они хотели побеседовать, и он, по сути, сказал, что они хотели продавать оружие», — пояснил наемник в интервью RT.

9 июня в ДНР вынесли смертный приговор троим иностранным наемникам. Среди них два британца, Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Саадун Брагим. Все фигуранты судебного разбирательства признали свою вину в агрессии против республики. В Британии призвали соблюдать в отношении их подданных нормы международного права и заявили о подаче жалоб в инстанции. Однако обошлись без какой-либо конкретики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что означают увольнения Владимиром Зеленским генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.

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