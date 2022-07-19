Британец Эйден Аслин вспомнил историю, как к нему однажды приходили люди от «определенной группы на Украине» и расспрашивали о контактах в Сирии.

Приговоренный к казни британский наемник Эйден Аслин рассказал, для чего на самом деле Америка якобы помогает Украине. По его словам, Вашингтон преследует свои цели, а именно использует Незалежную для продажи вооружения курдам в Сирии, заявил он политическому блогеру из США Джону Дугану.

В качестве доказательства он вспомнил, как к нему приходили люди от «определенной группы на Украине» и пытались выяснить о контактах в Сирии, где Аслин ранее воевал на стороне курдов.

«Я сказал, что могу. Позже я поинтересовался у друга, о чем они хотели побеседовать, и он, по сути, сказал, что они хотели продавать оружие», — пояснил наемник в интервью RT.

9 июня в ДНР вынесли смертный приговор троим иностранным наемникам. Среди них два британца, Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Саадун Брагим. Все фигуранты судебного разбирательства признали свою вину в агрессии против республики. В Британии призвали соблюдать в отношении их подданных нормы международного права и заявили о подаче жалоб в инстанции. Однако обошлись без какой-либо конкретики.



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