В Киеве наступает цифровой блэкаут. Российские беспилотники и ракеты вывели из строя крупнейшие узлы связи и мощности интернет-провайдеров, которые помогали ВСУ на передовой. Масштаб разрушений такой, что украинские власти уже экстренно разрабатывают худшие сценарии. О том, как российские войска отрезают противника от управления и разведки, расскажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Реактивные «Герани» наносят удар за ударом, разрушая киевские дата-центры. Горят «Дримлайн» и «Укртелеком» — два цифровых гиганта, которые обеспечивали интернетом подразделения ВСУ. Поражены мощности оператора Cosmonova — де-факто это техподдержка Starlink, который армия Украины использует на фронте и для разведки. Уничтожение дата-центров влечет за собой серьезные проблемы для ВСУ, логистики да и всей украинской экономики.

Вотс писок узлов связи, телекоммуникационных дата-центров и провайдеров, которые наши войска поразили всего за неделю. В зоне СВО у противника уже возникают перебои с интернетом, он переходит на резервные источники. Ослаблена вражеская ПВО. Удар нанесен и по украинской разведке, которую постепенно отрезают от спутников.

Остается только уйти под землю — киевские власти планируют строить дата-центры в защищенных бункерах, часть мощностей перенести за рубеж, к их партнерам, ведущим против России гибридную войну.

«Что-то будет размещено под землей, что-то за границей, какие-то важные данные будут находиться в облачных хранилищах. Мы готовимся к худшему сценарию», — сказал премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Дата-центры уничтожают по всей Украине — в Хмельницкой, Харьковской, Одесской, Днепропетровской областях. Так утром поражен провайдер «Опендатамедиа» — один из крупнейших в городе Днепре.

«Ясно, что это скажется и на дальнейшей способности к ведению боевых действий, и к ведению, скажем, информационно-подрывных операций. Россия нащупала очень важный и уязвимый объект для военного воздействия», — сказал кандидат исторических наук, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов.

А ведь это нам киевские власти обещали разрушить логистику, экономику, отключить интернет. Вышло наоборот. И во многом решение России действовать жестче вызвано действиями Украины — ударами по нефтяным терминалам, гражданской инфраструктуре, попытками уничтожить наши ядерные объекты.

«Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место последние месяцы. Сейчас это и происходит. Мы должны гарантировать нашу безопасность, мы должны сделать так, чтобы никому не было повадно объявлять планы по нанесению „сокрушительного удара по России в течение 40 дней“, как это, например, звучало из Киева», — сказал заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Песков.

Разрушена и часть мощностей тех провайдеров, что обеспечивали работу ЦИПсО — организации, которая занималась пропагандой, дезинформацией и вместе с СБУ — разведкой и вербовкой. Уничтожение дата-центров, а вместе с ними украинской экономики, разведки и военной связи — новая, но уже доказавшая свою эффективность тактика.

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