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В Москве выявили пять случаев заражения подвидом COVID «кентавр»

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 46

За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 30%. Медики призывают россиян быть проявлять осторожность.

В Москве выявили пять случаев заражения подвидом COVID «кентавр»

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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В июле в Москве выявили пять заразившихся подвидом COVID-19 «кентавр». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе селекторного совещания с регионами, говорится на сайте ведомства.

«В базу VGARus также загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 („Кентавр“) штамма „омикрон"», — сообщают в Роспотребнадзоре.

По словам Поповой, у всех заразившихся пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет.

Как добавила глава ведомства, за последние две недели к линии BA.1 геноварианта «Омикрон» отнесли 1,85% от общего количества отобранных материалов, к линии BA.2 — 45,74%, к линиям BA.4/BA.5 — 51,67%. К геноварианту «Дельта» — 0,73% материалов.

В России до этого момента не сообщалось об обнаружении «кентавра».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ученые предупредили о худшем варианте вируса, который может быстро убивать.

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