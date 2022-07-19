Машков и Безруков оказались под угрозой включения в черный список ЕС

Российские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков находятся под угрозой попадания в черный список Европейского союза. Об этом сообщило издание EUobserver со ссылкой на некий документ со списком фамилий.

В то же самое время в России Государственная дума опубликовала так называемый «белый список» отечественных знаменитостей, являющихся истинными патриотами своей страны.

Евросоюз снова и снова создает пакеты антироссийских санкций, но в итоге страдает от них сам. Так, страны Европы переживают кризис из-за отказа от российского газа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о заявлении канцлера Германии Олафа Шольца. Глава ФРГ заявил, что не планирует отменять санкции против России в ближайшее время.