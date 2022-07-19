Сатановский оценил угрозы Киева уничтожить ЧФ РФ и вернуть Крым: «Дурень думкой богатеет»

По мнению политолога, заявления украинской стороны настолько бредовые, что всерьез обсуждать их не имеет смысла.

Евгений Сатановский назвал «дебилами» сотрудников Минобороны Украины, где ранее озвучили намерение «уничтожить» Черноморский флот России и «отвоевать» Крым. Политолог дал понять, что всерьез обсуждать эти угрозы нет смысла.

«Дебилы… Умные люди либо молчат, либо говорят вещи, которые соответствуют чему-нибудь. Дураки ведут себя иначе. В данном случае мы имеем даже не глупость, а глупость в кубе. Именно поэтому я говорю, что они дебилы… Пусть хоть Москву берут. Это называется „дурень думкой богатеет“», — заявил Сатановский в комментарии 5-tv.ru.

Ранее в этот день замминистра военного ведомства Незалежной Владимир Гаврилов сообщил о планах «уничтожить» Черноморский флот России с помощью западного оружия и «отвоевать» Крым. По его словам, процесс «очищения» Черного моря начался после того, как российские войска оставили остров Змеиный. Гаврилов подчеркнул, что Россия «должна оставить Крым, если хочет остаться страной».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович пообещал, что ВСУ атакуют Крымский мост при «первой технической возможности».