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Сатановский оценил угрозы Киева уничтожить ЧФ РФ и вернуть Крым: «Дурень думкой богатеет»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 105

Политолог Сатановский назвал сотрудников Минобороны Украины дебилами за угрозы уничтожить ЧФ РФ 

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Патлис; © РИА Новости / Александр Поляков, 5-tv.ru

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По мнению политолога, заявления украинской стороны настолько бредовые, что всерьез обсуждать их не имеет смысла.

Евгений Сатановский назвал «дебилами» сотрудников Минобороны Украины, где ранее озвучили намерение «уничтожить» Черноморский флот России и «отвоевать» Крым. Политолог дал понять, что всерьез обсуждать эти угрозы нет смысла.

«Дебилы… Умные люди либо молчат, либо говорят вещи, которые соответствуют чему-нибудь. Дураки ведут себя иначе. В данном случае мы имеем даже не глупость, а глупость в кубе. Именно поэтому я говорю, что они дебилы… Пусть хоть Москву берут. Это называется „дурень думкой богатеет“», — заявил Сатановский в комментарии 5-tv.ru.

Ранее в этот день замминистра военного ведомства Незалежной Владимир Гаврилов сообщил о планах «уничтожить» Черноморский флот России с помощью западного оружия и «отвоевать» Крым. По его словам, процесс «очищения» Черного моря начался после того, как российские войска оставили остров Змеиный. Гаврилов подчеркнул, что Россия «должна оставить Крым, если хочет остаться страной».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович пообещал, что ВСУ атакуют Крымский мост при «первой технической возможности».

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