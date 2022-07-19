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Диагноз с сюрпризом: в Омске врачи приняли роды у не знавшей о беременности женщины

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 53

Омские врачи приняли роды у не знавшей о своей беременности 42-летней женщины

Диагноз с сюрпризом: в Омске врачи приняли роды у не знавшей о беременности женщины

Фото: Depositphotos / FreerLaw

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Новорожденная стала третьим ребенком шокированной леди.

Омские медики приняли в экстренном порядке роды у 42-летней женщины, для которой ее беременность стала настоящим шоком. Пациентка не подозревала о том, что находится в положении. Ее госпитализировали с предварительным диагнозом «почечная колика», рассказали в пресс-службе минздрава Омской области.

«Пациентку немедленно поместили в реанимационный зал, где очень быстро она родила на свет здоровую девочку. Младенца осмотрели и отправили в перинатальный центр. Врачам же предстояло разобраться с женщиной, которая после всего произошедшего находилась в изумлении, поскольку рождение дочери стало для нее полной неожиданностью», — объяснили в ведомстве.

Характерного объемного живота у пациентки не было, как и проблем со здоровьем на протяжении последних девяти месяцев. Отсутствие регулярных менструаций женщина списывала на возраст и подступающую менопаузу.

Сильные боли в животе и другие симптомы, с которыми она поступила в больницу, действительно напоминали почечную колику. Однако после УЗИ выяснилось, что женщина беременна, и у нее начались схватки.

Сейчас роженица находится в отделении гинекологии, за ее состоянием наблюдают врачи. Роды прошли успешно, женщину скоро ее выпишут. Девочка стала ее третьим ребенком.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тодоренко и Шарапова лишились 600 тысяч рублей из-за родов за границей.

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