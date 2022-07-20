У разбитого корыта: Пугачева останется ни с чем после развода с Галкиным

Юморист является единственным собственником замка в деревне Грязь, большую часть которого приобрел еще до свадьбы с певицей.

Певица Алла Пугачева и ее муж юморист Максим Галкин официально узаконили свои отношения больше десяти лет назад. Сейчас это крепкая и нерушимая пара, но жизнь непредсказуема и даже такой железный союз может распасться.

Например, раньше поклонники были уверены в преданности шоумена и исполнительницы, однако после спецоперации России их и след простыл. Галкин и Пугачева вместе с детьми уехали в Израиль, а потом перебрались в Латвию. Об их возвращении на родину пока неизвестно, да и фанаты слабо верят в это. Особенно после нелестных высказываний юмориста в адрес РФ.

Так что случится, если Алла Борисовна и Максим Галкин уйдут друг от друга также внезапно, как ушли из отечественного шоу-бизнеса? Как пара будет делить имущество и кому достанется шикарный дворец семьи в подмосковной деревне Грязь? На этот вопрос ответил сайт KP.RU.

Как выяснило издание, единственным собственником замка является Галкин. По документам Алле Пугачевой ни принадлежит ни одного квадратного метра в шикарном особняке. В том числе территория дворца состоит из трех частей, каждую из которых юморист приобретал в разное время. Самые первые владения — в 2004 году, затем шоумен купил земли в 2008-м и 2016–2018 годах. Последнюю часть имений Галкин приобрел ровно два года назад.

Даты покупки недвижимости имеют важное значение в случае развода артистов. По закону в России совместно нажитое имущество в браке делится поровну между сторонами. Из этого следует, что после разрыва Пугачева сможет претендовать лишь на ту часть замка, которую Галкин покупал после их свадьбы, состоявшейся в 2011 году.

«Получается, что Пугачева может претендовать лишь на те земли в Грязи, которые были куплены в 2016–2020 годах. А из построек ей положена лишь половина», — приводит издание слова адвоката Андрея Алешкина.

В том числе эксперт заявил, что из-за сложного положения Максима Галкина, ему проще переписать свое имущество на Аллу Борисовну путем дарственной. Оформление этой процедуры не составит большого труда.

Ранее 5-tv.ru публиковал слова композитора Александра Зацепина об окончании карьеры Пугачевой.