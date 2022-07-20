«На память приходят события 1941-го»: ВСУ обстреляли ГЭС и Антоновский мост в Херсоне

Украинские националисты бьют по стратегическим гражданским объектам. В надежде на масштабные человеческие жертвы.

Внимание украинских националистов привлекли сразу несколько инфраструктурных объектов на территории Донбасса. Корреспондент «Известий» Иван Литомин передает подробности.

Огромная дыра в дорожном полотне Антоновского моста в Херсоне — это результат обстрела со стороны украинских националистов. Четыре из шести американских «Хаймерсов», выпущенных сегодня днем по городу отразила российская ПВО, но две ракеты все же долетели до земли.

Это мост соединяющий два берега Херсон. Единственный мост, единственная магистраль. И сегодня по ней ударили украинские националисты.

«Вот она воронка от ракеты HIMARS. Вот ее осколки. Узнаваемый желтый цвет. Вот воронка от второй. Она находится в паре метров от края моста и судя по всему просто не попала по мосту, приземлилась рядом», — показывает последствия обстрела военкор.

Судя по всему, Армия ВСУ намерено уничтожает инфраструктуру. Каховская ГЭС была обстреляна накануне. Теми же американскими ракетами HIMARS.

Здесь таких воронок несколько. Вот одна и вот — вторая. Здесь тоже есть обломки той самой ракеты. Пострадал корабельный шлюз Каховской гидроэлектростанции.

ГЭС — полностью гражданский объект, обстрелять который военные нацформирования Украины пытаются уже в третий раз за последнюю неделю.

«Не хотелось бы представлять, что могло бы произойти в случае разрушения гидроэлектростанции. Потому что на память приходят события августа 1941 года, когда был разрушен ДнепроГЭС. И сотни тысяч мирных граждан и военнослужащих РККА погибли. Это сотни тысяч граждан», — отметил глава ВГА Новой Каховки Владимир Леонтьев.

В районе ГЭС серьезно поврежден и магистральный газопровод. Подача голубого топлива по нему сейчас перекрыта.

Эта вот большая труба на отрезке в 50-70 метров вся вот в таких маленьких дырках. И восстановить ее очень быстро не получится.

Сегодня на местах ракетных ударов работают военные следователи, которые тщательно фиксируют повреждения и составляют протоколы. Стрельбу по гражданским объектам — мосту, ГЭС и газопроводу — в Херсоне уже назвали военным преступлением.