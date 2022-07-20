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Песков анонсировал несколько зарубежных визитов Путина осенью 2022 года

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 3

В настоящее время в Кремле ведется тщательная подготовка к предстоящим поездкам президента.

Песков анонсировал несколько зарубежных визитов Путина осенью 2022 года

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Российский лидер Владимир Путин собирается осенью посетить несколько зарубежных стран. В Кремле ведется тщательная подготовка. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В совсем ближайшей (перспективе — Прим. ред.) — нет, но на повестке дня, скажем так, осенью несколько визитов еще планируется», — ответил представитель Кремля на вопрос о планах Путина совершить зарубежные поездки.

Однако Песков посчитал неуместным раскрывать подробности предстоящих поездок. Он отметил, что Кремль ведет подготовку к ним.

«Не буду сейчас их предвосхищать, но действительно подготовка ведется», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, что 19 июля Владимир Путин отправился в Иран. Там он провел три раунда двусторонних переговоров и принял участие в саммите стран — гарантов сирийского урегулирования.

В результате встречи президент отметил печальные последствия санкций Запада против Сирии. Российский лидер считает неправильным политизировать гумпомощь этому государству. В том числе в ходе общения обе стороны согласились с тем, что сирийский кризис можно решить только дипломатическим путем.

Ранее американский лидер Джо Байден посетил Саудовскую Аравию. Как писал 5-tv.ru, после этого он потерял влияние на Ближнем Востоке.

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