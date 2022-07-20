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«Завиральные идеи»: Путин предрек Западу рост цен после ограничения закупки нефти из РФ

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 89

Путин пригрозил Западу ростом цен из-за планов по ограничению закупки нефти у РФ

Фото, видео: Сергей Савостьянов / ТАСС; Ruptly

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Европа надеется на альтернативы источники, потому что сама специалист по «нетрадиционным отношениям».

Стоимость энергоносителя «взлетит до небес» в случае исполнения желания Запада по ограничению поставок российской нефти. Такое мнение выразил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции после трехстороннего саммита в Тегеране.

«Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объемы российской нефти, ограничить цену российской нефти. Это все то же самое, что происходит по газу», — заявил президент.

В том числе Путин отметил, что Запад надеется на альтернативные источники энергоресурсов, потому что сам «специалист в нетрадиционности». Выходом для европейских государств из получившегося кризиса он назвал запуск трубопровода «Северный поток — 2».

Еще два дня назад глава государства подчеркнул, что Россия не будет отделяться от всего мира и санкции против нее не станут помехой для развития страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по словам президента РФ, антироссийские санкции привели к росту цен на нефть и продовольственному кризису в Европе.

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