Вопрос здоровья или желания? Жена Петросяна объяснила позднее рождение сына

Знаменитый юморист женат уже в пятый раз. Его сын Ваган появился на свет в один день с мамой.

Нынешней жене юмориста Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой исполнилось 33 года. Пара воспитывает сына Вагана. О том, почему супруга артиста смогла родить только после тридцати лет, она рассказала в своем блоге.

«Когда со мной случилось чудо, и в нашу семью пришел сын, я сообразила, почему он не сделал этого раньше. Я была нетерпима. Не умела отпустить и выдохнуть. Все время куда-то бежала и суетилась», — написала Брухунова.

Татьяна Брухунова счастлива в браке и достигла душевного покоя. Фото: Instagram* / bruhunova

По словам Брухуновой, сейчас она живет в гармонии с собой, ни на кого не сердится. Если хочет на кого-то обидеться, то наоборот тут же прощает. Кроме того, по ее мнению, она достигла состояния дзен.

«Сейчас я абсолютно сбалансирована с мыслями и душой. Не сержусь, не раздражаюсь, не упрямлюсь, прощаю в ту же секунду, как хотела обидеться, не держу зла ни на кого. И надо сказать, это подлинная радость. Быть в согласии и любви с собой. Это и есть дзен», — подытожила женщина.

Примечательно, что ребенок Петросяна и Брухуновой появился на свет в один день с матерью — его день рождения 13 марта, как и у звездной супруги артиста. Юмористу скоро исполнится 77 лет. Он женат уже в пятый раз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Татьяна Брухунова пожаловалась на травлю украинцев из-за торта.

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