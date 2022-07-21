Подросшая внучка Аллы Пугачевой села за руль

В августе дочери племянника певицы Владислава исполнится уже два года. Девочка растет любознательной и смышленой.

Алла Пугачева — бабушка пятерых внуков. Троих ей подарила старшая дочка Кристина Орбакайте, а двоих - племянник Владислав. Старшему его сыну Жене уже 11 лет, а тезке певицы — Алле — в августе исполнится лишь два года. Девочка растет смышленой и любознательной. А родители стараются делиться с поклонниками кадрами взросления малышки.

В социальной сети Гузель показала, как маленькая Алла осваивает новый вид транспорта. Судя по всему, ей подарили детский электромобиль. Девочка была удивлена и сразу пошла его осматривать. Без боязни она открыла дверь белого джипа, села за руль, посмотрела салон и снова вышла.

Возможно электромобиль — подарок от родителей на день рождения малышки. В начале августа ей исполнится два года.

Вместе с семьей племянник Пугачевой живет в Татарстане. По словам мужчины, тетя Алла, как он ее зовет, всю жизнь ему покровительствовала, поддерживала и помогала. Как известно, именно Алла Борисовна за свой счет лечила родственника от наркозависимости и пристроила ставшего никому не нужным его сына.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на какое тяжелое заболевание пожаловался внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков.

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