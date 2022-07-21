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Подросшая внучка Аллы Пугачевой села за руль

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Двухлетней внучке Аллы Пугачевой подарили электромобиль

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / allapugacheva.v

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В августе дочери племянника певицы Владислава исполнится уже два года. Девочка растет любознательной и смышленой.

Алла Пугачева — бабушка пятерых внуков. Троих ей подарила старшая дочка Кристина Орбакайте, а двоих - племянник Владислав. Старшему его сыну Жене уже 11 лет, а тезке певицы — Алле — в августе исполнится лишь два года. Девочка растет смышленой и любознательной. А родители стараются делиться с поклонниками кадрами взросления малышки.

В социальной сети Гузель показала, как маленькая Алла осваивает новый вид транспорта. Судя по всему, ей подарили детский электромобиль. Девочка была удивлена и сразу пошла его осматривать. Без боязни она открыла дверь белого джипа, села за руль, посмотрела салон и снова вышла.

Возможно электромобиль — подарок от родителей на день рождения малышки. В начале августа ей исполнится два года. 

Вместе с семьей племянник Пугачевой живет в Татарстане. По словам мужчины, тетя Алла, как он ее зовет, всю жизнь ему покровительствовала, поддерживала и помогала. Как известно, именно Алла Борисовна за свой счет лечила родственника от наркозависимости и пристроила ставшего никому не нужным его сына.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на какое тяжелое заболевание пожаловался внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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