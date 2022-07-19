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«Вылезла наружу»: внук Пугачевой пожаловался на тяжелое заболевание

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Внук Пугачевой Никита Пресняков отменил все выступления из-за гриппа

«Вылезла наружу»: внук Пугачевой пожаловался на тяжелое заболевание

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Исполнитель планирует вылечиться уже к началу августа.

Музыкант Никита Пресняков пожаловался на проблемы со здоровьем. Именно это стало причиной для отмены всех его ближайших выступлений до начала августа. К этому времени артист пообещал вылечиться.

«Заболел гриппом, походу очень долго держалась эта бяка и в итоге вылезла наружу во всей своей красе», — приводит его слова Газета.ру.

Стоит отметить, что еще в начале этого месяца внук певицы Аллы Пугачевой планировал выступить в качестве гостя на вечере памяти покойного солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона. Но, судя по всему, планы изменились.

Недавно отец музыканта певец Владимир Пресняков рассказал, как его сын справляется с критикой хейтеров. Особенно 31-летнему наследнику не нравятся упреки поклонников и знаменитостей в адрес его семьи. Артист хочет сам достичь вершины музыкальной карьеры и не желает пользоваться громкими именами своих родственников.

Владимир Пресняков гордится такой целеустремленности их общего сына с женой Кристиной Орбакайте. Артист восхищен тем, что Никита хочет пройти собственный путь к известности без посторонней помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому Алла Пугачева отдала пятикомнатную квартиру в Москве за 150 миллионов.

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