Полковник из США Макгрегор заявил о провале Байдена в битве с РФ за Украину

Поступки американского лидера Джо Байдена в противостоянии с Россией буквально заставили его провалиться в битве за Украину. Об этом заявил полковник в отставке, экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

«Будучи преисполнен решимости вести свою опосредованную войну с Россией до конца, Байден проигрывает битву на Украине, а его любимая, обожествленная лошадь, НАТО, находится на аппарате жизнеобеспечения. Единственное, что падает быстрее рейтингов одобрения Байдена, — это американская и европейская экономики», — отметил он.

По его словам, из-за антироссийских ограничений Европе грозит экономический Армагеддон и это главная проблема НАТО. Та же Германия, которую привыкли называть ключевым государством альянса, имеет крупнейшую экономику ЕС. Однако уже сейчас государству грозит безработица, нехватка энергоресурсов для обогрева, а также появление новых внутренних проблем из-за украинских беженцев.

Как отмечает The American Thinker, канцлер Германии Олаф Шольц понимает, что если он возглавит в ЕС «борьбу за прекращение огня на Украине вопреки возражениям Байдена, европейская поддержка НАТО и неудачной войны Байдена с Россией быстро ослабнет».

В том числе позиции США начинают ослабевать и в других частях мира. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Вашингтон потерял влияние на Ближнем Востоке после визита Байдена в регион.