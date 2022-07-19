Полковник из США Макгрегор заявил о провале Байдена в битве с РФ за Украину
Из-за антироссийских ограничений Европе грозит экономический Армагеддон и это главная проблема НАТО.
Фото: www.globallookpress.com / Ahmad Mezher
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Поступки американского лидера Джо Байдена в противостоянии с Россией буквально заставили его провалиться в битве за Украину. Об этом заявил полковник в отставке, экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.
«Будучи преисполнен решимости вести свою опосредованную войну с Россией до конца, Байден проигрывает битву на Украине, а его любимая, обожествленная лошадь, НАТО, находится на аппарате жизнеобеспечения. Единственное, что падает быстрее рейтингов одобрения Байдена, — это американская и европейская экономики», — отметил он.
По его словам, из-за антироссийских ограничений Европе грозит экономический Армагеддон и это главная проблема НАТО. Та же Германия, которую привыкли называть ключевым государством альянса, имеет крупнейшую экономику ЕС. Однако уже сейчас государству грозит безработица, нехватка энергоресурсов для обогрева, а также появление новых внутренних проблем из-за украинских беженцев.
Как отмечает The American Thinker, канцлер Германии Олаф Шольц понимает, что если он возглавит в ЕС «борьбу за прекращение огня на Украине вопреки возражениям Байдена, европейская поддержка НАТО и неудачной войны Байдена с Россией быстро ослабнет».
В том числе позиции США начинают ослабевать и в других частях мира. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Вашингтон потерял влияние на Ближнем Востоке после визита Байдена в регион.
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