Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Полковник из США Макгрегор заявил о провале Байдена в битве с РФ за Украину

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 64

Из-за антироссийских ограничений Европе грозит экономический Армагеддон и это главная проблема НАТО.

Полковник из США Макгрегор заявил о провале Байдена в битве с РФ за Украину

Фото: www.globallookpress.com / Ahmad Mezher

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Поступки американского лидера Джо Байдена в противостоянии с Россией буквально заставили его провалиться в битве за Украину. Об этом заявил полковник в отставке, экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

«Будучи преисполнен решимости вести свою опосредованную войну с Россией до конца, Байден проигрывает битву на Украине, а его любимая, обожествленная лошадь, НАТО, находится на аппарате жизнеобеспечения. Единственное, что падает быстрее рейтингов одобрения Байдена, — это американская и европейская экономики», — отметил он.

По его словам, из-за антироссийских ограничений Европе грозит экономический Армагеддон и это главная проблема НАТО. Та же Германия, которую привыкли называть ключевым государством альянса, имеет крупнейшую экономику ЕС. Однако уже сейчас государству грозит безработица, нехватка энергоресурсов для обогрева, а также появление новых внутренних проблем из-за украинских беженцев.

Как отмечает The American Thinker, канцлер Германии Олаф Шольц понимает, что если он возглавит в ЕС «борьбу за прекращение огня на Украине вопреки возражениям Байдена, европейская поддержка НАТО и неудачной войны Байдена с Россией быстро ослабнет».

В том числе позиции США начинают ослабевать и в других частях мира. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Вашингтон потерял влияние на Ближнем Востоке после визита Байдена в регион.

Тема:
Специальная военная операция России
19 июл
Власти ДНР разоблачили фейк о 300 жертвах в драмтеатре Мариуполя
19 июл
Помоют, постирают и накормят: в Донбасс приехал уникальный поезд-баня
19 июл
Ни шанса на спасение: как ВС РФ уничтожают украинских боевиков из «Гиацинтов»
19 июл
«Не освободители, мы каратели»: жительницы Лисичанска рассказали о грабежах ВСУ
19 июл
Гостинцы НАТО, наркотики и рапорт Зеленскому: что осталось от ВСУ на НПЗ под Лисичанском
19 июл
Минобороны РФ: ВСУ поджигают поля с зерном в Запорожской и Херсонской областях
18 июл
Осталось немного: эксперт назвал примерные сроки освобождения Донбасса
18 июл
Политолог Светов оценил шансы отставки Зеленского: «Не для того его надували»
18 июл
Войска РФ уничтожили самоходную установку ВСУ «Бук-М1» в районе Краматорска
18 июл
Они отбирали кровь: кто и зачем ставил бактериологические опыты на боевиках ВСУ
+12° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
56.56
-1.27 57.15
-0.74
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 19 июля

Последние новости

9:24
Власти ДНР разоблачили фейк о 300 жертвах в драмтеатре Мариуполя
9:02
Помоют, постирают и накормят: в Донбасс приехал уникальный поезд-баня
8:54
Посол РФ в Индонезии Воробьева: на саммите G20 к Лаврову выстроилась очередь
8:39
«Известия»: гарантия на технику по параллельному импорту будет действовать год
8:30
«Вылить клей на голову»: Боня рассказала о страшной мести для подруги-разлучницы
8:10
Ни шанса на спасение: как ВС РФ уничтожают украинских боевиков из «Гиацинтов»

Сейчас читают

«Не освободители, мы каратели»: жительницы Лисичанска рассказали о грабежах ВСУ
Максим Галкин в погоне за деньгами уезжает все дальше от России
Сбивший насмерть четырех девушек «бриллиантовый» мажор расплакался в зале суда
Чем опасно употребление фруктов летом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год