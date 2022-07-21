Путин: Россия поможет в восстановлении ДНР и ЛНР

По заверению российского лидера, эта цель будет выполнена в ближайшее время.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Российский президент Владимир Путин во время общения с участниками всероссийского конкурса «Большая перемена» пообещал привести в надлежащий порядок Донецкую и Луганскую республики.

В ходе разговора к главе государства обратилась участница акции «Добрая суббота» 13-летняя Ксения Романенко. В ответ Путин предложил приложить все усилия, чтобы помочь республикам Донбасса.

«Ты лучше, чем кто-либо другой, знаешь, сколько нужно провести „Добрых суббот“, чтобы привести в порядок все хозяйство Донецка, всей Донецкой Республики, Луганской Республики. Поэтому вся наша страна будет помогать и ДНР, и ЛНР, помогать твоим сверстникам и взрослым, которые живут на этих территориях», — сказал российский лидер.

Он заверил, что в ближайшее время эта цель будет выполнена.

По словам президента, «нам всем предстоят добрые месяцы, недели и годы», для того чтобы привести республики Донбасса в порядок, но это будет обязательно осуществлено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин согласился возглавить российский набсовет нового движения детей и молодежи. Подобное предложение ему поступило от финалистки конкурса «Большая перемена».

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