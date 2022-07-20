Путин возглавит набсовет нового российского движения детей и молодежи

Президент России Владимир Путин согласился возглавить набсовет нового движения детей и молодежи. Соответствующее предложение поступило главе государства от финалистки конкурса «Большая перемена».

«Предложение твое с удовольствием принимаю. Надеюсь, что это общение наше с новым движением пойдет на пользу мне и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности движения», — заметил Путин.

С участниками «Большой перемены» президент общался в режиме видеоконференции. Закон о создании новой структуры российский лидер подписал еще 14 июля. Известно, что отчасти система организации будет напоминать советское пионерское движение.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие еще важные законы подписал Владимир Путин в середине июля.