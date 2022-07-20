Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

ВМФ России уничтожил свыше 200 украинских военных в Одесской области

|
Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 38

Уничтожено 19 единиц бронетанковой техники.

ВМФ России уничтожил свыше 200 украинских военных в Одесской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Степан Петренко

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Военно-морской флот России нанес удар по пункту временной дислокации украинской 35-й бригады морской пехоты в Одесской области. Об этом рассказал официальный представитель министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Объект находился вблизи населенного пункта Дачное. Там проходила подготовка резервистов для Вооруженных сил Украины. Удар был нанесен с помощью высокоточного оружия большой дальности.

«Уничтожено более 200 человек личного состава, а также свыше десяти единиц военной техники иностранного производства», — уточнил Конашенков.

По словам представителя министерства обороны, в ходе атаки Воздушно-космические силы РФ уничтожили еще около 40 украинских боевиков в Соледаре Донецкой Народной Республике, нанеся высокоточным оружием удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения 14-й механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате удара также было уничтожено 19 единиц бронетанковой техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Херсоне задержали агента спецслужб Украины.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
55.44
-1.12 56.45
-0.70
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 20 июля

Последние новости

17:25
Варшавер раскрыл всю правду об экстренной госпитализации 78-летней Чуриковой
17:22
Одиннадцать сотрудников Запорожской АЭС ранены при атаке беспилотников ВСУ
17:22
В воздушном бою уничтожены украинские МиГ-29 и Су-25
17:14
Охлобыстин высмеял противников спецоперации: «Рабы мейнстрима»
17:12
Евросоюз принял решение впервые провести зиму без российского газа
17:11
Жители поселка в Индии чудом успели отбежать от несущегося на них оползня

Сейчас читают

Завидный жених с яхтой: 42-летний холостяк-красавчик Марк Тишман готовится к свадьбе
Лавров об умении Зеленского быстро менять позицию: «Артист по системе Станиславского»
Эксперт рассказал, почему снижение индекса Мосбиржи можно считать позитивным
Что будет с организмом, если летом отказаться от мяса

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год