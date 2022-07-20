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Суд в Петербурге прекратил уголовное дело против Хованского

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 36

Блогер обвинялся в оправдании терроризма после исполнения песни о теракте на Дубровке в 2002 году.

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело против Хованского

Фото: Instagram* / yurykhovansky

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Второй Западный окружной военный суд прекратил уголовное дело в отношении блогера Юрия Хованского в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Суд уголовное дело, уголовное преследование в отношении Хованского прекратил в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело против Хованского

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Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Хованского задержали 9 июня 2021 года по обвинению в оправдании терроризма. По данным Следственного комитета, во время стрима в сети блогер исполнил песню о теракте на Дубровке в 2002 году «с целью формирования идеологии терроризма». Тогда Хованский признал свою вину и раскаялся. В суде блогер назвал песню «глупой и неудачной шуткой».

Признав вину в исполнении песни, Хованский отказался признавать ее распространение в сети. Нахождение блогера под стражей неоднократно продлевалось, пока 29 декабря 2021 года суд не освободил его из-под стражи, заменив меру пресечения с ареста на запрет определенных действий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Хованский вернулся домой после полугода нахождения в СИЗО.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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