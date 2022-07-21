Байден рассказал о своей неизлечимой болезни

Если речь не идет об удаленных поражениях, то теперь причина недееспособности американского лидера становится очевидной.

Джо Байден сообщил о том, что у него выявили рак. Громкое заявление глава США сделал в штате Массачусетс на выступлении с речью, посвященной борьбе с последствиями кризиса, вызванного климатическими изменениями. Именно загрязнение климата, по словам американского лидера, стало причиной появления онкологии.

Президент Штатов заявил, что многие предприятия страны выбрасывают в атмосферу токсичные вещества, что сказывается на обычных гражданах.

«Когда мы переехали в Делавэр, я жил в многоквартирном доме, а чуть дальше по дороге была небольшая школа, в которую я ходил. <…> Моя мама отвозила нас, чтобы мы не ходили пешком. И знаете, что происходило в первые заморозки? Приходилось включать стеклоочистители, чтобы буквально смывать нефтяные пятна со стекла», — рассказал слушателям Байден.

После этой истории из детства, президент США сообщил, что у него рак. Байден не уточнил категорию онкозаболевания и то, говорит ли он о настоящем времени.

В американской прессе отметили, что у главы Штатов, согласно опубликованным медицинским отчетам, задолго до президентства были меланомы, которые ему удалили хирургическим путем.

Впоследствии, очередной ляп Байдена поспешили прокомментировать в Вашингтоне.

«Президент США Джо Байден, говоря об обнаруженном у него раке, имел в виду, что он лечился от опухоли, когда еще не был главой государства», — заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс.

Впрочем, «оговорочка» может иметь под собой реальные обоснования. Складывается ощущение, что Байден действительно чем-то серьезно болен и непредумышленно дал об этом понять.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что американского лидера держит «на плаву» команда профессиональных медиков.