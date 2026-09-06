В результате атаки на здание СБУ есть повреждения

В пятницу произошел интересный инцидент: в главное здание СБУ — Службы безопасности Украины, прямо в кабинет его руководителя влетел беспилотник. При этом никто не пострадал. Интерес тут в том, что, во-первых, мы так еще ни разу не делали, а во-вторых, очень уж вовремя влетел дрон, когда СБУ с другой спецслужбой, ГУР, буквально устроили разборку в стиле «банд Нью-Йорка» — стенка на стенку.

Корреспондент «Известий» Александр Терехин изучил: может ли это быть атака под чужим флагом.

Черная дыра прямо на фасаде здания СБУ. Удар дрона в окно кабинета руководителя службы — Поклада обошелся без последствий только для самого Поклада.

Киевские чиновники сразу заявили, что все очевидно. Но есть нюансы. Шумные и тоже с жертвами.

На видео — перестрелка в центре Киева. И вот тут обвинить Россию точно не получится. Воюют украинские разведчики — ГУР против украинской же службы безопасности — СБУ. СБУ побеждает.

Спецслужбы не поделили право крышевать мошеннические колл-центры. В результате один погибший и несколько раненых.

Впрочем, конфликт между СБУ и ГУР уже давно вышел за пределы борьбы за теневые финансы. Когда-то они надеялись раскачать революцию в России. В итоге получили междоусобицу в Киеве. Эксклюзивно для «Известий» причины конфликта раскрывает экс сотрудник украинской Службы безопасности.

«Это по указанию Зеленского, Поклад пытался провести операцию по дискредитации военной разведки лично Буданова*, чтобы сбить его как возможного потенциального конкурента Зеленского на выборах», — прокомментировал руководитель и создатель проекта UkrLeaks, бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

И это на фоне беспрецедентных ударов наших войск по украинской инфраструктуре, которые без остановок продолжались до сегодняшнего дня. Гремело в Харькове и Днепропетровске, в Николаеве и Запорожье. Долетало и до западных областей. Воздушная тревога не смолкала над Киевом и Одессой.

И это ведь они же радовались нападению на Курскую область. Это они каждый день пишут счастливые комментарии в соцсетях о том, как горят гражданские объекты в России. А теперь удивляются: как на правом берегу Днепра почти не осталось заправок. Уничтожены сотни складов. Движение судов из Одессы остановлено. Украина ежедневно недосчитывается 100 миллионов долларов экспортной выручки.

«80% всего того, что производит Украина — это зерновые. Сейчас как раз сезон собрать, надо отправить, а некуда отправлять. Морские порты практически не работают. Общий ущерб они где-то будут, ну, прогнозирует около десяти миллиардов», — проанализировал народный депутат Украины 5-6 созывов, член совета международного общественного движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

Феномен короткой памяти уже получил свое название. В библиотечные тома он будет вписан как «теорема Тарана», то есть хотели ударить по нам, а отскок оказался намного страшнее.

Опасная игра, затеянная Киевом, с каждым раундом меняет расклад не в его пользу. Делая ход, например, атакуя наши гражданские объекты, он получает в ответ три: сожженные АЗС, выбитую логистику и заблокированные порты. Для адекватного игрока это был бы сигнал: выйти из-за стола. Математика не на его стороне. Но Украина продолжает, будто намереваясь обрушить и без того шаткую конструкцию.

Защититься от ударов Украина не в состоянии. Ракет-перехватчиков уже нет и не дают. На борьбу с нашими реактивными геранями в небо поднимают истребители. Но и там уже скоро будет пусто.

Пока же украинцам остается считать выпущенные против иранских дронов американские ракеты. Вопрос: чому не нам? — это тоже часть «теоремы Тарана». И вот что они придумали: на всю Европу транслируют пустые полки магазинов. Мол, Россия бьет по гражданским объектам. Помогите защититься.

Но вот эксклюзивные кадры «Известий». Все те же киевские прилавки. Даже устрицы в избытке.

«Эти продовольственные объекты не являются целями российской армии. Украинцы стали жертвой алчности и ненасытной жадности коррумпированного вора и международного преступника Зеленского, который сознательно морит голодом собственное население», — отметил директор испанской медиагруппы Alerta Армандо Роблес.

На самом деле им не хватает пушечного мяса. Страшные кадры из Днепропетровской области. Полицейская машина переезжает мужчину, пытавшегося спасти друга от бусификации. На Украине заговорили о мобилизации женщин. Женщины напряглись и придумывают, как набрать еще мужчин.

Впрочем, для украинцев с деньгами границы открыты всегда. Киевский омбудсмен раскрыл свежие расценки откупа от ТЦК. За 70 тысяч долларов мобилизованного переправят в Польшу или Молдавию. Еще год назад это стоило 50 тысяч. А в 24-м году и вовсе десять. Инфляция 700 процентов за три года. Больше, чем хлеб и коммуналка, которые выросли всего на 40 процентов.

«Режим агонизирует. Он не может решить проблему, а проблему дефицита во всем, в деньгах, в оружии, уже в украинцах», — заметил полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

С приближением зимы градус риторики киевских горячих голов будет снижаться. А на громкие реплики будет куда более громкий и точный ответ.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга