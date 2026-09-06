Reuters: США и Россия обсудили дальнейшие шаги в переговорах по Украине

Соединенные Штаты и Россия обсудили дальнейшие шаги в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя американской администрации. По его словам, стороны согласовали «существенные» планы, о которых будет объявлено в течение нескольких недель.

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером прошла в Кремле 5 сентября и длилась более трех часов. В переговорах также приняли участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Ожидается, что Уиткофф и Кушнер посетят Киев, где обсудят детали предложений с украинской стороной. Они уже приземлились в международном аэропорту польского города Жешува. Оттуда американские эмиссары, скорее всего, продолжат поездку железнодорожным транспортом. Прибытие в Киев ожидается в течение дня.

Тем временем, об этом писал 5-tv.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможных ударах по гражданской авиационной инфраструктуре России. В Кремле это назвали заявкой на государственный терроризм. Путин подчеркнул, что с террористами переговоров не ведут, и предупредил об ответных мерах.

Этому предшествовал статья в The Atlantic о разработке украинскими военными операции по атаке аэропортов Москвы роем дронов. Также Киев официально обратился в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с призывом фактически закрыть небо над Россией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.