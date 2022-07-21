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Полторы сотни пожарных борются с огнем в жилом доме в Москве

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 57

В Москве загорелся жилой дом на Ленинском проспекте, спасены 400 человек

Фото, видео: 5-tv.ru

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Крыша многоэтажки на Ленинском проспекте вспыхнула, вскоре пламя охватило около тысячи квадратных метров. 400 жильцов эвакуированы на время работы экстренных служб.

Возгорание кровли многоэтажного жилого дома на Ленинском проспекте, 40 в Москве привело к пожару площадью в тысячу квадратных метров. Экстренные службы борются с огнем, около 400 человек эвакуированы из своих квартир.

По последним данным, предоставленным МЧС, 142 спасателя, 44 единицы техники и вертолет Московского авиационного центра привлечены к тушению. Пожарные получили сообщение в 23:07, после чего расчеты направились к месту происшествия.

Движение на Ленинском проспекте по направлению в область перекрыто. Дептранс просит водителей искать пути объезда.

По данным 5-tv.ru один из жильцов во время ЧП оказался заточенным в лифте. Благодаря оперативности сотрудников экстренных служб он был спасен и выведен из строения вместе с соседями. Открытый огонь на крыше и сильное задымление заметны из отдаленных точек района, на проезжей части плохая видимость. Пожару присвоен второй уровень сложности, спасатели по громкой связи оповещают о массовой эвакуации.

Согласно информации, опубликованной Гагаринской межрайонной прокуратурой, специалисты ведомства контролируют работы по установлению всех обстоятельств и причин происшествия. Предположительно, первые всполохи произошли на чердаке, загорелся утеплитель. На месте находится заместитель прокурора Юрий Романюк, который также ответственен за проверку соблюдения прав жильцов пострадавшего дома.

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