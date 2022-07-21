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Песков: Москва не закрыла дверь для переговоров с Киевом

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 31

Российская сторона все еще открыта для дипломатического диалога.

Песков: Москва не закрыла дверь для переговоров с Киевом

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Возможности для диалога между Москвой и Украиной есть, заявил в разговоре с РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О невозможности возобновления диалога не говорили ни глава МИД РФ Сергей Лавров, ни российский президент Владимир Путин.

«Ни президент, ни министр никогда не говорили о закрытии двери для переговоров», — подчеркнул Песков.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что переговоры России и Украины на данный момент невозможны, так как западные кураторы Зеленского не допускают такой возможности, подпитывая веру президента Незалежной в возможность силового решения вопроса.

Президент Росси Владимир Путин оценил шансы на встречу с украинским коллегой как низкие, потому что желания к диалогу у киевских властей нет.

Последний раунд переговоров между РФ и Украиной «заглох» еще в середине апреля 2022-го: российская делегация передала предложение на основе комментариев украинской стороны, но ответа так и не дождалась.

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Песков: Москва не закрыла дверь для переговоров с Киевом

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