Дело в метаболизме или физической активности? Могут ли худые резко поправиться?

Никакой магии: ученые раскрыли секрет вечно худых людей

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Группа ученых из Китайского Шэгьчжэньского института передовых технологий и Бердинского университета Великобритании выяснили, что люди с низким индексом массы тела (ИМТ) менее активны, но при этом они очень мало едят, что служит плохим фактором для набора веса. Помимо этого, расход их энергии в покое и активности щитовидной железы были выше, чем у людей с нормальным весом.

В исследовании участвовало 173 человека с нормальным ИМТ и 150 человек «с здоровым недостаточным весом». Из двух групп убрали людей с расстройствами пищевого поведения, тех, кто намеренно воздерживается от еды и инфицированных ВИЧ. Также были исключены люди, которые за последние шесть месяцев потеряли вес, что могло быть связано с болезнью или принятием различных лекарственных препаратов. Ученые наблюдали за участниками две недели. Для измерения расхода энергии был использован метод двойной маркировки воды изотопами (DLW), а физическую активность с помощью детектора движения.

Как сообщает Газета.ру исследователи определили, что по сравнению с контрольной группой, люди с недостаточным весом употребляли на 12% меньше пищи. Также они были менее активны на 23%. При этом, у людей в состоянии покоя был более высокий метаболизм и повышенная активность щитовидной железы. Независимо от низкой активности, их уровень холестерина и кровяное давление было более здоровым, чем у людей с нормальным весом.

Следующим шагом в исследовании будет изучение генетических различий между людьми с нормальным весом и здоровыми людьми с недостаточным весом. Согласно предварительным данным, худые люди имеют точечные мутации, воспроизведение у которых подтвердило их роль в некоторых аспектах фенотипа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что биолог назвал новые органы в организме человека.

+22° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
57.39
0.91 57.76
0.65
Баловни судьбы: ТОП-5 знаков зодиака, к которым деньги текут рекой

Последние новости

16:56
Разъяренная жительница многоэтажки перерезала трос альпинисту на 12-м этаже
16:42
Зачем подменили гроб? Раскрыты странные подробности похорон Пьера Нарцисса
16:32
Сирийские военные заблокировали колонну американской техники
16:27
«Секрет противника»: спецназовцы РФ нашли замаскированные позиции ВСУ
16:11
Бумеранг может вернуться: каких ответных мер Путина больше всего боится Байден?
16:08
Продал все и всех: в сети оценили «успехи» Зеленского кавером на песню «Любэ»

Сейчас читают

Продал все и всех: в сети оценили «успехи» Зеленского кавером на песню «Любэ»
Боевики ВСУ расстреляли пытавшихся сбежать заложников в Святогорске
«Оплакан теплыми слезами родных»: появилось видео похорон Нарцисса в Камеруне
Почему еда на свежем воздухе кажется вкуснее — ответ диетолога

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год