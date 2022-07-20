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Невероятное открытие: биолог назвал новые органы в организме человека

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 437

Биолог Козлов заявил о развитии новых органов в организмах людей

Невероятное открытие: биолог назвал новые органы в организме человека

Фото: Depositphotos / lightsource

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Почему в людях развиваются новые ткани? Опасны они или нет?

У человека в процессе эволюции образовалась новая ткань, которая, как выяснилось лишь в 2015 году, способна зарастить центральный канал спинного мозга в отличие от других млекопитающих. Об этом заявил биолог Андрей Козлов в интервью Газета.ру.

«Оказалось, что у этой ткани признаки эпендимомы. Это опухоль центральной нервной системы, которая развивается из клеток эпендимы желудочков мозга и центрального канала спинного мозга. Ранее не было известно, что канал спинного мозга у человека зарастает эпендимоподобной тканью», — сообщил он.

Проще говоря, у человека открыта новая опухолеподобная ткань или орган. Почему это происходит, пока не совсем известно. Ведь, с одной стороны, это еще один орган, а с другой, встал вопрос, какую функцию он выполняет.

Помимо новых органов биолог рассказал и об открытие новых генов, функции которых пока также неизвестны. Среди таких ученый отнес гены TSEEN, активные во всех опухолях.

Кроме того, к сравнительно новым органам можно отнести плаценту, молочную железу, простату и жировую ткань, выполняющую функции эндокринного органа.

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