Невероятное открытие: биолог назвал новые органы в организме человека
Биолог Козлов заявил о развитии новых органов в организмах людей
Фото: Depositphotos / lightsource
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Почему в людях развиваются новые ткани? Опасны они или нет?
У человека в процессе эволюции образовалась новая ткань, которая, как выяснилось лишь в 2015 году, способна зарастить центральный канал спинного мозга в отличие от других млекопитающих. Об этом заявил биолог Андрей Козлов в интервью Газета.ру.
«Оказалось, что у этой ткани признаки эпендимомы. Это опухоль центральной нервной системы, которая развивается из клеток эпендимы желудочков мозга и центрального канала спинного мозга. Ранее не было известно, что канал спинного мозга у человека зарастает эпендимоподобной тканью», — сообщил он.
Проще говоря, у человека открыта новая опухолеподобная ткань или орган. Почему это происходит, пока не совсем известно. Ведь, с одной стороны, это еще один орган, а с другой, встал вопрос, какую функцию он выполняет.
Помимо новых органов биолог рассказал и об открытие новых генов, функции которых пока также неизвестны. Среди таких ученый отнес гены TSEEN, активные во всех опухолях.
Кроме того, к сравнительно новым органам можно отнести плаценту, молочную железу, простату и жировую ткань, выполняющую функции эндокринного органа.
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