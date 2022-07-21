Бьянка раздвинула ноги и разочаровала поклонников на концерте в Петербурге

Певица Бьянка неприятно удивила поклонников на своем концерте в Санкт-Петербурге. Артистка отличалась не только хорошим вокалом, но и фигурой, и умением двигаться на сцене. Но в этот раз образ артистки оказался противоположным привычному. Первое, что бросилось в глаза зрителям, располневшая фигура знаменитости. Ее она попыталась скрыть под объемным красным платьем. Однако толпа быстро разглядела изъяны — полные ноги, объемное тело и выпирающие щеки.

Более того, не порадовала фанатов артистка и своими номерами. Претензии не к вокалу, а к динамике, которую раньше всегда задавала на сцене звезда. Тут же она села в кресло посреди сцены, раздвинула ноги и продолжила петь. После этого некоторым зрителям уже было трудно отвести глаза от нижнего белья артистки. Возможно, так и было задумано по сценарию, но от Бьянки такого не ожидали.

Instagram* / biankarnb

В соцсетях певицы после ее концерта фолловеры вступили в полемику. Закрыть глаза на формы певицы некоторые поклонники готовы разве что при условии ее беременности.

«Да, Бьянка сильно поправилась, походу, она беременна»,

«А Бьянка беременна?»

«Надо срочно скинуть вес, ведь ее фигура была идеальная — глаз не оторвать просто»,

«У меня взгляд на грудь бросился — такая большая стала»,

«Совсем растолстела: открытый рот. Мне жалко вашу красивую в прошлом фигуру, надо бы диету…» — написали поклонники на странице артистки в Instagram*.

Впрочем, не все подписчики поддержали критику. А напротив — осудили за нее других. Главным достоинством певицы, по мнению этой стороны, является талант, а фигура и прочие детали — второстепенно. Да и вообще человеку свойственно меняться, считают преданные поклонники Бьянки.

Сама же певица, как пишет KP.RU, не отрицает, что проблема с весом у нее есть. Но это последствие гормонального сбоя. А что касается питания и спорта — это все присутствует в жизни звезды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Бьянка пожаловалась на потерю стабильного заработка.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.