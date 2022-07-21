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Жена Павла Прилучного показала округлившийся живот

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 523

Отношения у актера с новой избранницей Зепюр Брутян развиваются более чем стремительно. Неужели он скоро снова станет папой?

Жена Павла Прилучного показала округлившийся живот

Фото: Instagram* / zepyur_brutyan

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Актриса Зепюр Брутян показала округлившийся живот — возможно, там уже находится «маленький Прилучный». Поклонники Павла так объяснили его внезапную свадьбу.

В начале мая актер неожиданно отвез Брутян в ЗАГС. Поначалу все подумали, что это пиар-ход: слишком все стремительно произошло. Однако со временем становилось понятно, что свадьба настоящая, пишет 7Дней.ru.

Прилучный уже несколько месяцев неразлучен с Брутян. Он уже представил ее своим родным, которые живут в Армении, и детям от брака с Агатой Муцениеце.

Instagram* / zepyur_brutyan

Недавно в сети заметили фото Брутян, где она была в облегающем платье и с животиком. Либо актриса распустила себя во время медового месяца и слегка поправилась, либо она ждет появление нового человека. Если второй вариант правильный, то это объясняет, почему Прилучный так быстро оформил брак с новой избранницей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пока Павел Прилучный и его новая избранница Зепюр Брутян путешествуют по родной для актрисы Армении, демонстрируя бурный роман, бывшая супруга актера Агата Муцениеце решила показать, какой красоты он лишился.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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