Певицу Бьянку заподозрили в беременности после концерта в Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / biankarnb

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Поклонники не сомневаются, что артистка скоро станет мамой. Иначе чем объяснить «беременное» платье звезды на концерте и очень округлившиеся формы?

Поклонницы певицы Бьянки нашли объяснение лишнему весу артистки. Большинство из них сошлись во мнении, что звезда ждет ребенка. На это во время последнего концерта артистки в Санкт-Петербурге указывали многие изменения во внешности знаменитости.

Во-первых, на этот раз она вышла на сцену в платье свободного кроя, но скрыть округлившиеся формы певица не смогла. От прежних точеных форм не осталось и следа: располнели ноги, грудь, живот и лицо. Во-вторых, Бьянка уже не двигалась на сцене как прежде, а села на стул и раздвинула ноги, показав нижнее белье. Вот только фурор артистке произвести не удалось. Поклонникам ее образ показался неуместным и несексуальным. Наверное, предположили они на странице певицы в Instagram*, дело в беременности.

«Да, Бьянка сильно поправилась, походу, она беременна»;

«А Бьянка беременна?»;

«У меня взгляд на грудь бросился — такая большая стала»;

«Бьяночка мамочкой станет, нет это не вес набрала, а такая кругленькая, она же в положении, это видно», — написали фолловеры.

Сама же певица никаких комментариев насчет своей беременности пока не давала. Хотя ранее объясняла свой лишний вес гормональным сбоем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что поклонники в пух и прах разнесли российскую певицу Бьянку.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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