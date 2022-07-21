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Не все то золото, что блестит: ЕС утвердил седьмой пакет антироссийских санкций

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 131

Совет ЕС утвердил седьмой пакет антироссийских санкций

Не все то золото, что блестит: ЕС утвердил седьмой пакет антироссийских санкций

Фото: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth

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Ведя против России экономическую войну, страны ЕС, впрочем, не торопятся отказываться от торговли удобрениями и продовольствием с РФ, а также оставляют лазейки для покупки золотых украшений.

Совет Евросоюза (ЕС) согласовал седьмой пакет санкций против России, а также продлил действующие ограничения до конца января 2023 года. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter.

«Страны-участницы достигли договоренности по усиленным и продленным санкциям ЕС против Кремля. Я приветствую это. Это посылает сильный сигнал Москве: мы будем оказывать высокое давление столько, сколько потребуется», — написала она.

Среди новых рестрикций ЕС частичное эмбарго на золото, впрочем, не включающее в себя драгоценные украшения. Кроме того, министры дополнили перечень товаров и технологий двойного назначения, запрещенных для экспорта в РФ.

Также в черном списке оказались 55 российских физических и юридических лиц. Ранее сообщалось, что под санкции могут попасть актеры Сергей Безруков и Владимир Машков.

Ограничения вступят в силу после публикации в «Официальном журнале ЕС», где также будут приведены подробности нового пакета.

Ранее 5-tv.ru писал, как Евросоюз оставляет себе лазейки, чтобы не отказываться от покупки российского золота.

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