Должен ли давать деньги на оплату жилья ребенку родитель, проживающий отдельно?
Юрист Жога: Оба родителя после развода должны оплачивать жилье ребенка в установленном законом порядке
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил_Терещенко
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Мать и отец несут равные обязанности по заботе о детях, в том числе когда они в разводе. При этом родитель, который остался с ребенком, может претендовать как на алименты, так и на другие выплаты.
Юрист Валентина Жога рассказала aif.ru, у кого есть право претендовать на оплату жилья и в каком размере.
Всегда ли второй родитель должен платить за жилье, где живет ребенок?
Юрист отмечает, что не всегда. Дополнительные расходы входят в обязанности и отца, и матери, которые состоят в разводе или не живут вместе. Это работает в случае, если проживающий с ребенком родитель докажет, что:
- у него нет жилья в собственности или доли в нем (это условие относится и к детям);
- финансовое положение не позволяет оплачивать аренду жилья или купить его;
- существуют исключительные обстоятельства, из-за которых нужно снимать или покупать жилье.
По словам эксперта, к последнему пункту суды относят ситуации, при наступлении которых родитель с ребенком были вынуждены искать жилье и нести непредвиденные расходы. В качестве примера можно привести положение, когда у матери или ее чада есть доля в квартире, где они проживали всей семьей. При этом отец избивал их, что делало небезопасным пребывание в одном доме.
«Но если, имея аналогичные права на жилье и адекватные отношения со вторым супругом, вместо того, чтобы пользоваться жилплощадью или разделить ее, женщина забирает ребенка и без причин уходит на съемную квартиру — никаких исключительных обстоятельств здесь нет и во взыскании денег на аренду суд откажет», — объясняет юрист.
Следует уточнить, что исключительными являются не только ситуации, угрожающие жизни или здоровью. К ним также относятся случаи, когда изначально у родителя и ребенка нет никаких прав на недвижимость.
Какие платежи можно взыскать?
Если родитель проживает отдельно, то с него можно требовать средства на оплату жилья и коммунальных расходов.
Какие суммы можно взыскать? Во-первых, еще не понесенные расходы. В качестве примера можно привести оплату по договору найма жилого помещения. По словам юриста, для таких трат требуется подтверждение при помощи соответствующих документов. Во-вторых, уже понесенные расходы, к которым относится, например, оплата коммунальных услуг, за трехлетний период.
Как получить дополнительные деньги на ребенка?
Проще всего все семейные вопросы решить по соглашению сторон, но можно и в судебном порядке.
При составлении соглашения о дополнительных расходах на содержание ребенка нужно выполнить некоторые условия: письменная форма документа, наличие подписей родителей и заверить его у нотариуса.
В тексте можно указать множество нюансов, например:
- каким способом передаются деньги;
- как компенсируются уже внесенные платежи, будущие суммы и периодичность выплат;
- реквизиты для перечисления и способ уведомления родителя на случай их изменения;
- порядок замены части выплат имуществом.
«Доверять на слово в таких вопросах не стоит — лучше заключить нотариальное соглашение. Если родитель не будет исполнять договоренности, не нужно будет идти в суд за взысканием денег — соглашение можно сразу нести приставам для принудительного исполнения», — советует эксперт.
В тех случаях, когда уладить все вопросы мирно не удается, можно взыскать дополнительные расходы через суд. Исковое заявление подается в судебный орган по месту жительства истца или ответчика. По таким требованиям государственную пошлину оплачивать не нужно.
Сколько должен платить за жилье второй родитель?
Закон не устанавливает конкретной суммы компенсации. Поэтому в соглашении можно указать любой размер выплаты по согласию сторон.
При обращении в суд решение принимается на основе того, что мать и отец несут равные обязанности по содержанию ребенка.
Обычно платежи в счет дополнительных расходов осуществляются ежемесячно, но запрета на единовременное взыскание всей суммы в законодательстве нет.
В каких случаях родители не должны платить за жилье ребенка поровну?
У суда есть возможность не учитывать равенство супругов, основываясь на части второй статьи 81 Семейного кодекса РФ. Проживающий отдельно от ребенка родитель может выплачивать меньшие суммы, если заявит о такой необходимости и укажет уважительные причины. К ним можно отнести:
- слишком низкий доход;
- выплаты алиментов другим детям или наличие лиц, которых плательщик по закону должен обеспечивать;
- по состоянию здоровья.
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