«Не нужно выжимать последнее»: сколько денег можно дарить внукам

Психолог Безумнова: не стоит отдавать внукам последние деньги в качестве подарка

Денежные подарки внукам должны соответствовать финансовым возможностям бабушек и дедушек и не становиться причиной конфликтов с родителями. Об этом семейный психолог Екатерина Безумнова рассказала в беседе с Life.ru.

В России 7 сентября отмечают неофициальный праздник - День внучат. В этот день многие бабушки и дедушки стараются порадовать детей небольшими подарками, однако специалист призвала не жертвовать ради этого собственными средствами.

По словам Безумновой, речь может идти о символической сумме — например, около 300 рублей, которых ребенку хватит на мороженое или другую небольшую покупку. При этом у пожилых родственников должны оставаться деньги на продукты, лекарства, коммунальные платежи и другие обязательные расходы.

«Не нужно из себя выжимать последнее. Рублей 300 максимум вполне хватит. Они не должны голодать, им должно хватать на лекарства. То есть это чисто символически: сколько получится, столько получится», — объяснила психолог.

Отдельно специалист предостерегла от ситуаций, когда дети начинают требовать деньги или манипулировать родственниками. По ее словам, финансовая помощь должна быть добровольной и не превращаться в способ добиться желаемого под давлением.

Кроме того, денежные подарки стоит заранее согласовывать с родителями ребенка. Это особенно важно, если у него есть ограничения по питанию или другие особенности, которые требуют соблюдения определенных правил.

Психолог привела в пример ситуацию, когда родители ограничивают сладости для ребенка с сахарным диабетом или лишним весом. Получив деньги без ведома взрослых, он может потратить их на чипсы, сладкую газированную воду и другие продукты, которые ему не рекомендуются.

«Получается, что здесь сделали только хуже», — отметила Безумнова.

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