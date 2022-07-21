Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

ВС России уничтожили штаб-квартиру СБУ и пункты размещения наемников

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 349

Российская авиация и артиллерия поразили штаб-квартиру СБУ в Краматорске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ЗУРАБ ДЖАВАХАДЗЕ; Минобороны РФ

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

В Минобороны РФ подвели итоги спецоперации на Украине за минувшие сутки.

Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили штаб-квартиру СБУ и пункты размещения иностранных наемников. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«За сутки поражено девять пунктов управления, в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наемники, а также 14-й механизированной бригады в районе Артемовска и штаб-квартира СБУ в Краматорске», — заявил он.

В этот же день авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила украинский самолет Су-25 в районе Краматорска и вертолет Ми-8 в Николаевской области. Кроме того, за сутки удалось уничтожить в воздухе пять украинских беспилотников и перехватить восемь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВКС РФ ликвидировали свыше 600 украинских боевиков, ударив по пункту их временной дислокации под Одессой.

+17° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
54.85
-0.59 55.83
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 21 июля

Последние новости

16:08
Адская воронка — 1937: зачем Зеленский объявил войну другу-олигарху Коломойскому
16:06
Глава МИД Венгрии приехал в Москву после решения властей докупить газ
16:03
Врачи Херсонщины спасли раненых украинских военных
15:53
Сестра Градского назвала единственное условие, при котором могут найтись новые наследники
15:39
По стопам отца: сын Зеленского мечтает стать националистом
15:28
Директор Шатунова ответил на слухи о беспорядках на могиле певца: зачем бросаются на крест?

Сейчас читают

Диетолог Арзамасцев: чай ведет к бессоннице и болезням сердца
Звезда фильма «Усатый Нянь» Сергей Проханов экстренно госпитализирован
Стас Намин объявит новый состав группы «Парк Горького» — прямая трансляция
Диетолог назвала продукты, провоцирующие развитие рака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год