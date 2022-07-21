Российская авиация сбила украинский самолет Су-25 в районе Краматорска
Предотвращены атаки на населенные пункты в Харьковской и Херсонской областях.
Фото, видео: www.globallookpress.com / David Tanecek; Минобороны РФ
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Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила украинский самолет Су-25 в районе Краматорска Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.
Также, по его словам, в районе Первомайское Николаевской области был сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. За сутки удалось уничтожить в воздухе пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Топольское, Дементиевка, Песчаное Харьковской области, Енакиево и Макеевка ДНР.
Кроме того, российской авиации удалось перехватить восемь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах Чернобаевка, Казачьи Лагери Херсонской области и Каменка Харьковской области.
Спецоперация РФ на Украине продолжается 24 февраля. Тогда президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и указал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в воздушном бою были уничтожены два украинских самолета —МиГ-29 и Су-25.
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