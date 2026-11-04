Генерал Сергей Дуку, занимающий должность первого заместителя руководителя департамента защиты национальной государственности СБУ, был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Информацию опубликовала «Украинская правда», ссылаясь на источники в правоохранительных структурах.

«Сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку», — отметили в сообщении издания.

Арест высокопоставленного представителя силовых структур произошел одновременно с тем, как НАБУ обнародовало данные о раскрытии крупной преступной группировки. Официальных обвинений генералу на данный момент не выдвинуто, а его роль в противоправных схемах ведомство не раскрывает. Сообщается только, что оперативные действия велись в ходе специальной информации под названием «Карфаген».

Кроме мошеннических колл-центров, преступная группировка занималась незаконным оборотом наркотиков, выпуском контрафактных сигарет и фальшивых денег. Как сообщает «Украинская правда», схему организовал Андрей Осипов, имевший несколько судимостей в прошлом. Он вовлек в нее действующих должностных лиц СБУ, Офиса генерального прокурора и Национальной полиции.

Ранее Сергей Дуку совершил нападение на сотрудников антикоррупционного бюро, пока те производили обыск. Мужчина был вооружен.

Этот случай — часть коррупционного скандала на Украине. Ранее НАБУ подозревало главу прокуратуры Руслана Кравченко. После обысков он оставил должность, а затем в ответ обвинил директора НАБУ в подделке документов и покинул страну.

Противостояние антикоррупционных органов с силовыми и властными структурами Киева началось еще год назад, в 2025 году — расследование затронуло высшие круги, включая ближайшее окружение главы киевского режима Владимира Зеленского.

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