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ЕС снял ограничения на поставки в Россию некоторых товаров для авиаотрасли

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 88

Такое решение связано с требованиями стандартов авиабезопасности Международной организацией гражданской авиации.

ЕС снял ограничения на поставки в Россию некоторых товаров для авиаотрасли

Фото: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg

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Евросоюз в седьмом пакете антироссийских санкций снял запрет на поставки в Россию ряда товаров, связанных с авиационной отраслью. Об этом говорится на официальном сайте Совета ЕС.

«Техническая помощь России для авиационных товаров и технологий будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения работы по установлению технических промышленных стандартов Международной организации гражданской авиации», — говорится в сообщении.

Также будет смягчен ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия.

«ЕС принял решение расширить изъятия из ограничений, чтобы разрешить транзакции с отдельными государственными структурами в том, что касается сельскохозяйственных продуктов и транспортировки нефти в третьи страны», — упоминается в заявлении.

При этом санкционный пакет расширяет список товаров, которые могут способствовать военному и технологическому совершенствованию России или усиления ее сектора обороны и безопасности. Таким образом, ЕС усилил экспортный контроль в отношении двойного назначения и передовых технологий.

Вдобавок к санкционному списку присоединились новые меры экспортного контроля, заморозка активов Сбербанка, а также внесение в него 50 новых физических и юридических лиц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мантуров допустил частичную отмену параллельного импорта.

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