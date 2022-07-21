Более 40% немцев готовы выйти на протесты против высоких цен на топливо

А пока граждане ФРГ стали мыться реже и быстрее.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Mang, via www.imago-im; 5-tv.ru

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В Германии многие уже смирились с тем, что теперь придется отказаться от бытовых удобств.

Как показывает опрос, 62% жителей стали мыться реже и быстрее. 45% готовы согреться зимой без российского газа, сознательно понизив температуру в квартирах. Однако 35% опрошенных хотят по-прежнему спокойно принимать ванну, а не душ, и жить в тепле и в уюте.

А 44% и вовсе заявили о готовности выйти на демонстрации против высоких цен на топливо и электроэнергию.

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