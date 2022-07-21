Переведен на удаленку: что известно о состоянии заболевшего COVID-19 Байдена
В Белом доме рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Джо Байдена
Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia
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Информация о самочувствии американского лидера будет ежедневно обновляться его представителями.
Коронавирус у президента США Джо Байдена проявляется в легкой форме. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Белого дома со ссылкой на пресс-секретаря администрации главы государства Карин Жан-Пьер.
«В соответствии с рекомендациями CDC (Центра по контролю и профилактике заболеваний США. — Прим. ред.), он будет изолирован в Белом доме и продолжит в полной мере выполнять все свои обязанности в течение этого времени», — гласит официальное сообщение.
Американский лидер был полностью привит от коронавируса и дважды ревакцинирован, однако сегодня утром он сдал положительный тест на COVID-19. Пока что Байден будет принимать участие в запланированных встречах по телефону или видеосвязи.
В Белом доме пообещали ежедневно обновлять информацию о состоянии здоровья президента, продолжающего выполнять свои обязанности.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как команда медиков «собирает» Байдена на выступления.
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